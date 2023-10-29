Nespresso攜手法國精品品牌Fusal推出節慶限量耶誕倒數月曆，呈現阿爾卑斯雪季的浪漫氛圍。（Nespresso提供／朱世凱台北傳真）

年末節慶一波波，萬聖節才近在眼前，不少業者已著手預告耶誕活動。Nespresso宣布耶誕倒數月曆即將在11月1日登台，購買有機會抽中萬元咖啡機、限量配件及咖啡抵用金；星巴克專為金星級會員們規劃的「2023金星專屬耶誕派對」，將於11月1日在50家指定門市舉辦，為充滿祝福的歡樂季節敲響第一聲耶誕鈴聲。

Nespresso今年與法國精品滑雪服飾品牌Fusalp首度攜手，以阿爾卑斯白雪皚皚的山峰為靈感，融合Fusalp時尚標誌性的鑽石菱格織紋設計與Nespresso頂級咖啡專業萃取技術，獨家推出全新節慶限量耶誕倒數月曆（Original 系列售價1680元，Vertuo系列售價1880元），隨貨附贈100％中獎率的耶誕驚喜卡，有機會抽中萬元咖啡機、限量配件及咖啡抵用金。結帳輸入「CAL100」，立即加碼現享100元折扣。

期間限定販售的Nespresso × Fusalp耶誕倒數月曆驚喜不斷，不只Nespresso暢銷經典人氣膠囊與充滿冬季節慶氛圍的限量款咖啡–「節慶濃烈黑咖啡」、「節慶香料風味咖啡」、「節慶焦糖堅果風味咖啡」，更有採用Fusalp時尚標誌性鑽石菱格織紋為設計的質感「聯名節慶限量款咖啡馬克杯」。

星巴克今年耶誕節除了2023金星專屬耶誕派對外，星巴克首度與頂級潮流玩具代表BE@RBRICK跨界聯名合作，推出不同尺寸的星巴克BE@RBRICK。1000％星巴克BE@RBRICK已於17日上午11點提供金星級會員以金星禮線上兌換優先購買資格憑證方式，並於11月1日憑兌換資格憑證至50家指定門市購買，而小尺寸的100％＋400％的星巴克BE@RBRICK套組則於11月2日全門市上市（部分門市除外）。

星巴克人氣排行榜TOP1季節飲品-太妃核果那堤回歸，同時能在派對現場搶先點購，此外超過120種糕點、包裝食品、節慶禮盒與耶誕新品，例如以連續四年推出耶誕樹為造型的「美好耶誕樹馬克杯」、超萌純白的北極熊造型的「北極熊歡慶馬克杯」，與每次推出即造成熱烈搶購的香檳金Bling不鏽鋼TOGO冷水杯，還有古典又優雅的「耶誕天韻音樂鈴」，上方裝飾著對坐期待耶誕禮物的北極熊與狐狸玩偶，溫柔表情與音樂氛圍撫慰繁忙人們的心情。