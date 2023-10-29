2017年犬貓零安樂政策上路後，收容所的收容量能迅速爆量，然而即使《動保法》基於動物福利可有條件執行安樂死，但具體執行的數量卻少之又少。挺挺動物應援團創辦人劉偉蘋指出，民眾誤以為零安樂對犬貓是慈悲，只要收容所執行安樂死，民眾就會打去抗議，這樣的錯誤認知也讓收容所中的老弱病殘犬貓繼續受苦。

劉偉蘋今(29)日於「2023為野生動物而走」遊行受訪指出，雖然犬貓零安樂政策已經上路，但只要基於動物福利考量，其實是能有條件執行安樂的，只是民眾誤認為台灣是全面零安樂，也誤以為零安樂是對犬貓是種慈悲，但這樣的錯誤認知反讓收容所裡的老弱病殘繼續受苦。

劉偉蘋說，安樂死的問題不在《動保法》，而是社會集體的錯誤認知，並對零安樂有過度美好的想像，忘記收容所的犬貓應該和家養犬貓一樣，應該享有透過安樂死作為醫療結束痛苦的手段，只是很多收容所一旦執行安樂死，就會有許多民眾打電話去抗議。

台灣野灣野生動物保育協會照養課課長廖朝盛指出，收容所安樂死針對老弱病殘的犬貓從痛苦解脫的方法，但在民意壓力下窒礙難行，導致在外真正需要移置的犬貓找不到適合的收容環境，只能在外繼續受苦受難，如果希望遊蕩動物在外能減少受苦的時間，這樣的現象對整體動物福祉實在相當不好，遊蕩動物就該回到家庭，這對遊蕩動物和野生動物才是最好的結果。