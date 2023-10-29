有大馬女神、真人版娜美封號的林明禎，外型甜美身材卻十分火辣，2015年開始在台灣演藝圈發展，發過多首單曲，曾參演偶像劇《我要讓你愛上我》、《狼王子》等等，在台灣擁有一票粉絲支持，Instagram粉絲數高達145萬，近年離開臺灣全心往香港發展。日前她貼出到日本旅遊的美照，紀錄下火山爆發的瞬間，但網友重點全歪了。

女星林明禎近日飛往日本鹿兒島旅遊，她在社群分享旅行中的見聞配文「來點小火爆」，其中她穿著紅色上衣配黑色短裙，削肩款上衣露出大片美背，她正好碰上當地知名櫻島火山爆發，背景裡遠處山頂冒出一團白煙，林明禎則看向一旁表情淡定，頗具衝擊性的美照卻讓網友們全部歪樓，紛紛留言：「是誰激到妳頭頂冒煙」、「美到火山爆炸了~」、「姐這是核爆等級了」、「極品女神~極品身材」、「我原地裂开」、「風景美嗎？我只看得到妳」、「簡直就是漫畫系女孩」、「穿紅色好好好看！」貼文獲13.9萬人按讚。

林明禎到香港發展後廣告與代言一個接一個，接下不少活動工作，被譽為「廣告女王」，她也積極學習粵語，廣告和平時採訪都會用粵語應答，雖然仍有詞彙不太熟練，但充滿誠意的舉動讓香港網友誇讚：「明禎說話好有趣」、「講粵語好可愛」、「廣東話可以學一下」、「明禎學廣東話很捧」、「廣東話有進步」。