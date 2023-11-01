有著亞洲百大女DJ頭銜的藍星蕾Amber Na，在社群平台上已累積近兩千萬粉絲，總被網友稱呼為絕美性感DJ。人氣爆棚的她，除了經常往返各地演出、擔任綜藝節目嘉賓外，也時常在自媒體平台上分享日常生活，深受粉絲們的喜愛。

繼上回《星有所屬》藍星蕾數位寫真發行後，在廣大讀者們的敲碗下，睽違三年，再度推出第二本《怦然星動》藍星蕾寫真書。將於11月2日上架各大全省各大實體及網路書店，本次作品不論是尺度或風格上挑戰更大的突破。而對於藍星蕾來說，這部作品不只是為了感謝長期陪伴並大力支持的粉絲，更是提前送給自己的生日禮物。如此具有意義的作品，更值得成為大家的收藏。

馬來西亞女DJ藍星蕾穿白色蕾絲內衣入鏡。（圖／尖端提供）

藍星蕾寫真於11月2日開賣。（圖／尖端提供）

在訪問中，藍星蕾透露出本次拍攝尺度上，是推出首本寫真以來的最大突破！對她來說最大的挑戰是「鏤空泡澡和沐浴」的主題。每一個畫面一不小心都可能會直接走光，所以團隊拍攝起來也十分小心，這讓她感到無比害羞和刺激。另外，本次拍攝途中還剛好遇到下雨天，雨過天晴後出一道彩虹，讓她瞬間感到自己收穫了上天的美好祝福，也因此更想把這份快樂的心情透過作品分享給愛她的大家。

藍星蕾寫真耗費2年籌畫。（圖／尖端提供）

此本《怦然星動》 藍星蕾寫真書，由藍星蕾攜手專業團隊一起籌備耗費近兩年的籌畫，其中所包含的服裝的搭配、妝容的呈現，及到各地去拍攝取景，都是希望大家可以感受到洋溢在照片中的青春氣息。本次邀請到的時尚攝影大師黃天仁，為藍星蕾打造出更甚以往的性感風格，帶給粉絲們截然不同的視覺饗宴。