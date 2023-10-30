板橋殯儀館旁近日出現一面寫著「張宏陸說謊」的廣告看板，要打臉現任立委張宏陸極力爭取的「社後輕軌」不可行。國民黨立委參選人、新北市議員林國春對此表示，表示，張擔任立委八年來都主打「成功爭取社後輕軌建設」作為政績，卻在評估報告接連被地方和中央政府打臉後，還持續欺騙選民。而張今(30日)召開記者會，出示相關公文回應。

林國春表示，新北市政府捷運局，詳細規劃並提出了五個社後輕軌的方案，很可惜基於路寬及路線問題，結論皆為不可行，交通部各部會也持相同意見，並都有公文可循，「隨著質疑社後輕軌政績真實性的聲浪越來越高，我掛出質疑張宏陸說謊的看板，替民眾發聲，卻被張宏陸指涉為黑函，並大動作反擊」。他認為，若張認為這是種抹黑，且「成功爭取」社後輕軌的政績貨真價實，應該秀出相關證據來證明自己沒有膨風，而不是採取提告的方式來混淆視聽。

林國春強調，不管是社後輕軌還是社後支線，自己在台北縣時期當議員或是在新北市當議員，也和其他黨籍議員一起爭取，但不可行就是不可行。

對此，張宏陸今在記者會上表示，上屆選舉時，由於母親長期就醫，醫藥費龐大，以致財產申報金額不多，林國春也是用未親自署名的看板，造謠他隱匿財產，至今尚未道歉。現在，社後支線明明初步的路線規劃都出來了，林還想抹黑。