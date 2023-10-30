《禍亂：地下秩序》海報中可見宋仲基（右）臉上的疤痕。（車庫提供）

韓國犯罪動作電影《禍亂：地下秩序》是宋仲基出道多年來首部自製自演的作品，他不僅曾因錯過這類型的電影而感到遺憾，更表示因為本作故事獨特、角色深深地吸引著他，便自告奮勇地提議要參與製作，他表示：「我飾演的黑幫成員『治建』，與洪士彬飾演的『言奎』在故事裡擦出的火花深深地吸引著我，讓我覺得若在這個年紀不做的話好像會後悔。」

宋仲基這次一改過去柔弱形象，變身冷酷、聰明，且臉上有疤的黑幫成員，他表示化妝團隊對自己在戲中的造型帶來很大的幫助。他說：「其實我臉上本來就有傷疤，之前為了演戲都會用化妝品遮起來，但『治建』這個角色反而要放大這一點。」此外，因「治建」小時候曾掉進水庫裡，所以耳朵上也有被魚餌勾破的傷痕，宋仲基說：「這些傷口讓我到片場彩排時變得很有自信，對我來說很有趣，也是個全新的挑戰。」

宋仲基的兒子在今年6月出生，身為新手爸爸的他在記者會上一邊感謝大家的祝福、一邊發表育兒心得，他開玩笑地說：「坎城影展結束後兒子就出生了，現在和兒子『還不熟』，我們還在『認識中』。」還表示照顧兒子讓他感到很滿足，餵兒子喝奶時也會想：「我當爸爸了對吧？」流露出對兒子的深情。