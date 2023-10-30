日前外傳民眾黨將在不分區立委名單提名陸籍配偶徐春鶯，引發政壇話題。基隆市長謝國樑30日出席國際移民論壇記者會時，感歎新移民竟然因為出身引發爭議。他指出，是否忠於中華民國，要看行為，而不是看其人從哪裡來。

基隆市政府即將於11月7日舉辦「國際移民論壇 in KEELUNG」，謝國樑30日下午出席這場論壇記者會，在致詞時，謝國樑表示，近期國內政壇談到邀請陸配擔任不分區立委的話題。他認為，陸配及外配已經花了更多的時間，才能取得人人都有的身分證。

謝國樑認為，依目前的相關規定，外配要來台4年才能申請獲得身分證，陸配卻要6年。多這2年本來已經很不合理，但是沒關係，因為是政府的政策。但如果因為是陸籍的新移民，就認為已經取得身分證的陸配沒有資格進入立法院，他表達不能認同。

謝國樑說的正是日前外傳，民眾黨有意在不分區立委提名陸籍配偶徐春鶯，引發綠營的猛烈抨擊。

謝國樑話鋒一轉，向現場的民眾介紹市府綜合發展處長林麗蟬，他說林是中華民國第一位，也是目前惟一曾經擔任立委的新住民。謝國樑說，林來自柬埔寨，在國內生活了20幾年，台語比他還輪轉。他認為「這就是愛台灣的表現嘛！」謝國樑認為，只要取得了中華民國身分證，成為中華民國的國民，就應該給予一致的公平對待。

謝國樑指出，基隆是臺灣移民文化最早的起源地，新住民也是中華民國的國民，付出更多時間與努力，成為我們的一份子。對於新住民朋友的各項需求，市府透過開班培訓通譯，並專案提供生活諮詢管道，讓大家瞭解基隆是友善的移民城市。

綜合發展處表示，「2023國際移民論壇in KEELUNG」活動，源自於林麗蟬的發想，邀相關領域專家學者針對國家發展、城市施政兩層面，探討國際移民對臺灣人口結構與產業的重要性。論壇亮點將移民依來台因素，劃分「經濟」、「婚姻」與「國際生」三大類型並各自探討，促進族群理解。