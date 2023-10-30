康寧街增設匝道完工後，民眾可從康寧街直駛高速公路，無須再繞遠路，預計縮短行車距離4公里，節省15至20分鐘。（高鈞麟攝）

「國道1號汐止交流道增設南入匝道改善工程」今（30）日上午舉行通車儀式，行政院長陳建仁、交通部次長陳彥伯、新北市副市長朱惕之出席剪綵儀式，今午4時開放通車。汐止民眾上下國道將可節省約20分鐘車程，並達成車流分流，有效紓緩汐止交流道周邊道路交通壅塞情形。

長期以來，汐止地區主要藉由汐止交流道與新台五路交流道進出國道，並以汐止系統交流道聯繫國1與國3之往來車流。因應近年來汐止北側地區大型社區開發案增加，交通需求急速成長，尖峰時段繞行至汐止交流道所經道路嚴重壅塞。

新北市2019年提出的「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」可行性報告，經行政院核定、高公局完成匝道設計及歷經約828天施工，終於如期完工。民眾可從康寧街直駛高速公路，無須再繞遠路，預計縮短行車距離4公里，節省15至20分鐘。

交通部高速公路局說明，增設匝道直接由康寧街銜接國3南出往國1南入匝道，工程包含銜接康寧街長約11公尺版梁橋、跨越基隆河102公尺桁架橋、123公尺鋼箱梁橋，與銜接交流道135公尺路堤，匝道斷面則由入口之2車道漸變為1車道接入國道。

陳建仁致詞時表示，本工程規模雖然不大，但是完工通車後可以有效改善汐止基隆河北岸地區居民長期以來須繞行汐止市區進入國道的困擾，大幅節省行車時間，將對汐止地區的長期發展有重要貢獻。

新北市副市長朱惕之表示，斥資4.98億元的汐止交流道增設南入匝道工程，市府再行籌措約1.2億元優先完成康寧街一、二期拓寬，讓地方聯絡道有足夠容量串聯整體交通系統。

交通局長鍾鳴時表示，為因應匝道通車後車流移轉，交通局協助辦理匝道口號誌增設工程，並增設CCTV、國道指引標誌、速限標誌等交通指引配套工程，以加強即時車流監控、車流導引和即時調整號誌秒數，維護行車安全和順暢。