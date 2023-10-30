傍晚入夜後，在北市萬華西園國小街道上，一名身材嬌小、微駝背的爺爺，推車出攤賣盆栽，畫面令人不捨。他是現年81歲，人稱「盆栽爺爺」的張信雄，擺攤消息網上曝光後，《中時新聞網》記者晚間直擊買花善心人士絡繹不絕。「盆栽爺爺」向記者透露，「30年前，太太從樓上摔下來，導致下半身癱瘓，出來加減賺才有飯吃」。

【角落的聲音】81歲「盆栽爺爺」扛家計！萬華街頭賣花養癱瘓妻 淚謝：大家來捧場

住宅區旁的西園國小，晚間7點多，路邊停車、彎腰選購盆栽的人潮絡繹不絕。記者從旁觀察，有社團直播主，現場開視訊採、線上登記團購；甚至還有多名網友託人包紅包給爺爺。爺爺表示，「老人加減賣、加減做，賺些吃飯的錢，就當作是運動，跟粗工來比的話，不會太辛苦啦！」

「盆栽爺爺」身材嬌小、微駝背，對生命相當樂觀。(游定剛拍攝)

「盆栽爺爺」早年在家鄉彰化務農，後來北上打拼，婚後育有3個兒子，住在萬華50年了。不過，爺爺說，「30多年前，太太從樓上摔下來，下面都不能動了，只能坐電動輪椅，可以自己去吃飯。」

給「盆栽爺爺」買花的民眾絡繹不絕。(游定剛拍攝)

談到3個兒子‧爺爺滿臉無奈地說，「大兒子從事養殖業，第2、3個兒子不聽話，被判刑8年，現在還在被關中。」他更感嘆，「兒子講都講不聽，叫他不要那樣(觸法)，不聽話啊！去給人家教訓一下，看以後會不會乖一點」。

「盆栽爺爺」在北市西園國小門口賣花，各界善心人士來捧場。(游定剛拍攝)

一年四季、不論冬冷夏熱，幾乎天天來擺攤，爺爺透露，「今年擺攤第10年，我會在南機場夜市附近賣，但有時候會有人檢舉，警察來驅趕，我就會趕快離開，不然就會推到西園國小來賣。」對於近日湧入大批民眾來買花，爺爺則感動地說，「謝謝大家來捧場！」