離2024總統大選剩下2個多月，各政黨間仍在尋求勝選途徑，尤其國民黨與民眾黨正在協商「藍白合」，對此桃園市長張善政今接受《千秋萬事》專訪時直呼，談不成的話前途堪慮，人民恐要繼續吃混蛋。

張善政表示，現在有約6成民調希望能政黨輪替，主觀上來說當然希望要贏，目前最重要的是想辦法提升國民黨總統參選人侯友宜的民調，雖然現在已有在爬升，但還是要再高，才有與民眾黨談判的空間，而未來倘若藍白合成功，無論是誰當副手，基本上就可以與民進黨賴清德的組合處於伯仲之間，大家也都很期待看到藍白合，相信屆時藍白合的民調還會再往上，民眾黨目前桃園的立委為賴香伶，兩人都曾競選過市長，賴香伶是個理性的人，如若藍白合有確定，相信她會以大局為重。

張善政說，以長遠來說聯合政府勢必得做，要避免像民進黨一樣選完整碗端走，如此政務官的品質有多糟，相信大家都知道，民進黨、民眾黨等都有許多人才可以運用，因此對於藍白合還是樂觀看待，不成的話前途堪慮，人民恐要繼續吃混蛋，各地方政府仍在努力把關，要以人民的安全為第一。

張善政也大讚侯友宜很有群眾魅力，侯友宜在與地方士紳的餐會交流總能侃侃而談並獲得熱烈迴響，前幾天在南港有600桌約數千名旅遊業者站出來力挺侯友宜，疫情過去一段時間但我們的旅遊業卻沒有什麼起色，原因在於兩岸間的敏感狀況，這也是為什麼民調會顯示有最多人不希望賴清德當選，這群旅遊業者應該占多數。

張善政另分享自己曾遇到無能為力的案例，他說，先前曾有名校長告訴他學校的美國籍外師要走了，外師說雖然很喜歡台灣但總覺得快要打仗，不走不行，由此可見大家更期待的是如何能和平共處，讓產業有更多交流與互利。民進黨總說如果開放會有統戰問題，但我們有這麼笨嗎？

張善政還說，之前有陸客在台灣自由行，到台東買釋迦卻不會挑，老闆娘先是問他什麼時候要吃，還幫他挑選軟度讓他能吃到釋迦最好吃的狀況，讓陸客相當感動的說，要是在大陸商家巴不得把快壞掉的先賣掉，直呼「對方沒辦法對我們統戰，但我們有辦法感動他們」。