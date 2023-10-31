新北市議會今國民黨團總質詢，針對新北敬老愛心卡使用範圍，黨團籲擴大使用範圍，多元使用，新北市代理市長劉和然承諾，目前討論使用範圍明年擬將擴及到桃園機場捷運、YouBike與計程車，其中機捷預計明年1月1日實施，另兩項最快7月實施，預估增加2億多元預算。

新北市議員陳偉杰質詢，很多長者反應，敬老愛心卡每月480點用不完，是否能擴大使用範圍、做有效使用？議員江怡臻也說，敬老愛心卡的立意是鼓勵銀髮族多多走出家門，接獲很多銀髮者反應，希望能爭取擴大使用範圍，能使用愛心敬老卡的新北市 65歲以上長者有71萬人、55歲以上原民住有6000多人、身心障礙者約17萬人。

陳偉杰接著詢問：「符合這樣使用狀況的人口，每月剩下點數平均值多少？」劉和然說，因疫情關係，資料難以做統計，但因這段期間很多議員關切此議題，這幾天有跟社會局做討論，的確有些地方可以放得更寬。

社會局長李美珍說，會審慎考量擴大使用範圍，因現在獨居者多，鼓勵長者多多走出去，坦言目前愛心敬老卡使用率約3成，點數累加部分會審慎再思量，因全國都沒有累計機制，鼓勵長者當月用完。

劉和然補充，目前討論將使用將擴及桃園機場捷運、YouBike與計程車擬明年開放，目前看來只有機捷能在1月1日實施，其他要4到6個月，最慢7月1日實施，如果之後預算通過，社會局就會開始跟YouBike與計程車隊討論，實施一、兩年後一定會總檢討。

民進黨團總召鄭宇恩表示，黨團2019年爭取到敬老卡開放雙北捷運使用，再到今年7月中央宣布開放台鐵使用，民進黨團同仁更長期為鼓勵長輩出門活動、運動，持續提案爭取希望可以納入計程車、運動中心等，今天終於等到市府正面回應將開放計程車使用；同樣在好孕專車的部分，我們也提出應開放孕後使用、移除配偶證件限制等等，市府也在今天表示將開放。