為結合國防專業與裝備性能，展現國軍建軍備戰成果，海軍艦隊指揮部參謀長許立中今指出，艦指部11月11日將於高雄新濱營區舉行營區開放活動，盼藉此凝聚民眾向心，激發全民國防意識，團結全民防衛力量。

許立中表示，新濱營區將於11月11日早上9時起至下午4時止開放，主要活動項目為新型國造艦艇參觀、武器裝備陳展、海軍官校鼓號樂隊、二五六戰隊戰鼓隊、陸戰儀隊與陸戰莒拳隊戰技表演、人才招募及園遊會。

此次陳展單位包含海軍陸戰隊、水下作業大隊以及中科院，展示裝備有雙聯裝刺針飛彈、雄三模型、銳鳶二型、紅雀三型以及巡飛彈無人機等，另外玉山艦、塔江艦以及快速布雷艇也會提供民眾參觀。

許立中指出，考量會場周邊交通及場地限制，並未提供停車及接駁車，鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具前往，會場周邊有捷運西子灣站及輕軌哈瑪星站，也有219、248、50五福幹線以及橘1B等4線公車可搭乘至新濱碼頭站，距離會場290公尺。

許立中說明，此次營區開放對象為本國籍民眾，外籍人士除事先向承辦單位申請獲准外，不接受臨時申請入營。因此請民眾主動出示中華民國身分證、駕照或健保卡證件，接受查驗；未滿14歲孩童如未具身分證，可由親屬陪同入營。

許立中提醒，為貫徹國軍行政中立，請民眾勿穿著選舉相關服飾，並禁止散發競選文宣與造勢活動。而營區內除主辦單位外，民眾禁止攜帶及使用空拍機等遙控飛行器，以維軍機保密與飛航安全。