國民黨總統參選人侯友宜31日到宜蘭市農會與基層座談，談及藍白合協商時間，他希望與國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲3人，見面時間越快越好，不要讓支持者焦慮，盡快把問題談清楚，給出一個交代。

最新美麗島電子報民調結果，有3成民眾不想投給民進黨總統參選人賴清德，對此，侯友宜表示，民進黨政府在兩岸政策上讓人民恐懼不安，安全不想與大陸對話，造成兵凶戰危、內政腐敗、貪贓枉法；且賴強調是務實台獨工作者，就是大家說的台獨金孫，但金孫讓人「惜命命」，疼惜到忘記人民。

侯友宜接著說，民進黨官員不知世間辛苦的人很多，物價波動後，便當肉越薄、飯菜越少，他也常常吃，看到民眾這樣感到很不捨，但民進黨政府官員抱著「何不食肉糜」的心態，他表示已在9月提出為員工加薪、抗通膨，更要調高基本工資，照顧基層領薪水的人，讓大家有一個可吃飽的平安生活。

至於柯文哲日前在藍白協商會上表態可接受柯侯2人在同一張選票上，但柯媽媽表示不希望看到2人出現在同張選票，侯友宜說，柯媽媽辛苦了，尊重個人言論。另國民黨前立委陳學聖認為柯可能重演奪走國民黨江山的歷史；侯強調，目前心中所想，只有團結所有在野的力量。