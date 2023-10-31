韓國實力派女團「MAMAMOO」成員頌樂、玟星組成的小分隊「MAMAMOO＋」10月剛結束台北場活動，沒讓MOOMOO（官方粉絲名）等太久，緊接著宣布將在12月16日移駕高雄流行音樂中心海音館開唱，創下今年4度訪寶島的驚人紀錄。

頌樂、玟星所組成的「日月CP」源自兩人的名字，她們的閨蜜情深受粉絲喜愛，日前參加大阪簽名會時，頌樂發揮呆萌性格，誤把粉絲送的肚圍當成裙子穿，她害羞到躲在玟星身後，台上是霸氣女王，台下則為反差感十足的傻女孩，該段插曲在粉絲間傳開，逗笑大批MOOMOO直呼她太可愛了。

團體近來忙於亞洲巡迴演出，2人精心打造兼具抒情又動感的歌單，從小分隊的歌曲〈GGBB〉唱到為《街頭女戰士》所做的舞曲〈BADA BOOM〉，然後輪番秀出個人舞台，還帶來團體MAMAMOO的經典串燒〈DINGGA〉、〈HIP〉、〈Décalcomanie〉名曲，每首歌都能感受到她們的用心。

台灣粉絲在MAMAMOO心中佔有一席重要位置，玟星過去感性告白「每次決定巡迴時，第一個都會先想到台灣」，直呼歌迷帶給她們滿滿回憶，頌樂也說「台灣是我們很熟悉的地方」、「每次來台灣都非常感動」，每回訪台都會勤學中文，以可愛的發音與歌迷對話，雖偶爾偷看提字機，但超萌模樣「笑」果十足，使得高雄場讓粉絲更加翹首期盼。

頌樂、玟星先是1月隨著團體MAMAMOO在林口體育館連續兩天開唱，7月參加高雄啤酒音樂節時承諾「希望很快能夠跟大家見面」，10月前往台北與MOOMOO見面，玟星約定歌迷：「我們不會讓大家等太久，大家這段時間要健康喔，照顧好自己的身體、三餐都要吃！」頌樂跟著附和：「我們很快就會回來，下次也要觀眾席坐滿喔！」2人果然沒食言。

「MAMAMOO＋ 1ST FAN CONCERT ‘TWO RABBITS CODE’ - ASIA TOUR in KAOHSIUNG」12月16日晚間6點在高雄流行音樂中心海音館登場，票價分為5800、4800、3800元，為防堵黃牛，本場將實施「實名制」購票，門票於11月4日中午12點在拓元售票系統熱烈開賣，更多詳情請洽主辦單位「遠雄創藝」官方臉書查詢。