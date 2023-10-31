台北市停車位不足，台北市公有收費停車場基金來源用做改善停車環境。台北市議員簡舒培發現，前市長柯文哲未將停管基金用作原設立目標，而是繳入市庫比例大增，停管基金成為柯眼中的大肥羊，變成柯的小金庫。交通局長謝銘鴻回應，知道停管基金一定比例都會繳入市庫，但不知道柯任內比例增加這麼多，將繼續積極興建停車場。

簡舒培指出，停管基金來源為民眾停車費和違停罰單，前市長柯文哲任內實施路邊汽車、機車停車格全面收費，促使停管基金增加，繳入市庫數字也提升，從前市長郝龍斌8年28.5億元，增加至柯文哲任內87.7億元，為郝的3倍。

她批評，停管基金本應用做興建停車場、改善停車不足，柯文哲卻自2017年就將停管基金列為重要繳庫對象，將87.7億元繳入市庫，基金成為柯文哲眼中的大肥羊，變成柯的小金庫，柯文哲8年沒有舉債，全部都是基金來源。

簡舒培炮轟，停管基金入市庫，導致市民還是繼續找不到停車位、持續被開罰單，郝時期違停數量461萬件，柯文哲則暴增為837萬件，民眾被開罰單增加1.8倍。

從基層做起的局長謝銘鴻坦言，停車位遠遠不夠，知道停管基金一定比例都會繳入市庫，但不知道柯文哲任內比例增加這麼多，針對停管基金使用會再爭取，也必須積極興建停車場，避免影響行人步行環境。

停管處長李昆振說，停管基金主要還是用做停車環境改善，目前也正進行停車場興建，目前包含自建和代辦共有12座停車場進行中，之後仍會持續興建。至於基金屬於市政收入，由市府年度統籌分配、指派，目前停管處興建停車場，並無對外舉債。