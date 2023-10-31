民進黨立委趙天麟因出軌退選，黨內徵召高雄市議員黃捷空降接棒，趙天麟及地方議員也都積極輔選，但卻被發現，黃捷到許多位綠營政治人物的臉書貼文留言、按讚，但卻獨漏趙天麟，似乎是有心結。對此，媒體人黃揚明表示，這次是被網路聲量正面包裝的黃捷，第一次在全國版面上被正式檢驗，黃捷因為「偶像包袱」想遠離「劈腿渣男」趙天麟，這種心態會很危險；他也直言，趙天麟在黃捷眼裡連側翼粉專「鬼才阿水」都不如，但黃若沒有處理好支持趙的地方組織，非藍的「賭爛票」會流向泛綠的郭倍宏，黃自己要小心。

黃揚明今(31日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，從上周就很多藍營節目指出黃捷的臉書互動獨漏趙天麟，但黃卻到現在都沒有反應，很令人納悶。他也舉出黃捷在被提名之後，有到立委參選人李坤城、王定宇、蔡易餘、賴瑞隆、劉世芳、林昶佐、賴品妤以及議員康裕成、黃文益、簡煥宗、郭建盟、李柏毅等人的臉書貼文留言，而且時間多是在半夜一點多，深夜、睡前都要去留言，全都沒有漏掉。

黃揚明也點出，黃捷連親綠粉專「鬼才阿水」都去留言，趙天麟在黃捷眼中，連鬼才阿水都不如，真的很令人訝異，如果黃捷現在想靠空戰勝選，陸戰就「利用」趙天麟，以為趙天麟若敢不輔選能靠市長陳其邁處理，這種心態會很危險。

黃揚明說，黃捷當初能挺過罷免，是民進黨全黨力挺，應該要感謝當時的黨部主委趙天麟，如果趙天麟的組織票能轉移9成給黃捷，當選機率就很高，但現在看來黃捷是想跟趙天麟保持距離，這是一個隱憂；基層服務不分藍綠，藍營參選人陳美雅已經擔任過5連屆議員，但目前沒有高六選區的里長出面挺黃捷，甚至一開始還反對空降，代表黃捷的組織面還有很多要克服。

黃揚明也提到，只要獨派大佬郭倍宏拿到1.5萬票，對陳美雅就很有利，如果黃捷讓在地的趙天麟支持者不爽、沒把地方組織搞定，這些不投藍的「賭爛票」，是可以投給泛綠的郭倍宏，黃捷自己要小心，連做個樣子在臉書留言都不做。

對於黃捷到底是甚麼心態？黃揚明直言，「偶包」(偶像包袱)，因為她討厭渣男，趙天麟是劈腿，跟趙連結在一起會被扣分，只要留言就會被媒體報導，黃捷只想要正面聲量、不要負面，黃捷的從政過程就是網路聲量的正面包裝，現在黃要面對的是逆風情況下全國檯面的正式檢驗。