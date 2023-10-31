藍白政黨協商！推「第三波民主改革」 賴清德批「一字」酸爆

「藍白合」政黨協商達4點共識，民進黨總統參選人賴清德今（31）日給了1句話「就是空」來形容，無獨有偶，新聞在接近11點左右廣泛發送後，台股隨即豬羊變色，從早盤大漲65點一路急殺，盤中一度重挫逾110點，萬六大關岌岌可危，神秘巧合引發網友一陣驚呼，有人笑稱果然是神操作，還有人直喊真是股海明燈。

賴清德今日上午出席「2023年星空聯盟飛行員協會執行理事會議」，並於會後受訪時評論「藍白合」相關議題，表示社會大眾應該也看到藍白企圖，今日藍白之所以談合，是因為不管藍或白都不是台灣的主流民意，更像是聯合次要的敵人打擊主要的敵人。

「藍白合」昨日政黨協商達成4項共識，包括共同進行台灣第3波民主改革，恢復台海和平與穩定，總統應赴立法院進行國情報告及立委席次雙方相互支援，將席次最大化等4點共識，賴清德今日表示，自己只有1句話評論「就是空」，強調後續的競選活動不受影響。

財經網紅權證小哥在11點左右在粉專PO出新聞，並評論說「盤中指令這麼準的，我從來沒看過」，但也強調自己純開玩笑，非政治文。

貼文一出，同樣引來眾多網友留言，有人喊原來是因為他，「時間還剛剛好咧…然後我就大賠了 」，還有人說「賴神下達指令，空！」，有網友說這才是真正的神操作，也有人高喊果然是空軍總司令、預言家或是股市明燈。