匯流新聞網10月31日報導2024總統大選最新民調(製圖/中時新聞網)

2024總統大選僅剩74天，外界關注焦點依然放在「藍白合」。然而一份最新民調卻有驚人結果，在四腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德以25.6%拿下第一，但民眾黨總統參選人柯文哲以25.4%追到第二、國民黨總統參選人侯友宜則以16.0%列居第三、第4名為鴻海創辦人郭台銘13.3%、剩下19.7%則為未表態。

據《匯流新聞網》昨（10月31）日報導，與上周相比，賴清德與柯文哲的支持度都出現微幅上升的情況，賴清德方面是民進黨支持者回穩，從66.8%上升到80.5%；而柯文哲則是因為40歲以下的支持者持續增加，從上週40.3%上漲至本週的43.4%。

該報導引用民調專家吳世昌的說法，稱賴清德在面對趙天麟緋聞案時處理明快，有效減少了支持者的質疑，且該事件還凝聚了民進黨的基本盤，反讓賴清德支持度有少量提升；柯文哲則是因為緊抓「藍白合」議題，主導在野整合走向；而侯友宜民調無較大變化，民調專家分析，其支持者族群較為穩固，不太會往其它人流動，但需要考慮如何開拓選票。

上述調查共計完成2,049份有效樣本，包含市內電話完成1,012份，行動電話完成1,037份。市話合併手機調查使用解聯立方程式計算，本次調查唯手機、唯市話、市話手機都有的比例，最後依電話使用行為的比例進行併檔。調查日期為10月29日至30日晚間，以電訪調查方式進行，採市內電話與行動電話一同進行，調查對象為戶籍在全台22縣市，年滿20歲的一般民眾。

該民調抽樣誤差在95%信心水準下，市話合併手機調查誤差在正負2.16個百分點。並依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源則是CNEWS匯流新聞網。