一名21歲男大生無不良習慣，平時喜歡戶外運動，今年7月因胸痛就醫，照X光肺部竟一片白，後續檢查發現縱膈腔長了一個15公分大的腫瘤。原PO將化療過程記錄下來，淚崩表示「這輩子只剩一邊肺了」。許多網友都替他加油打氣，「化療真的很辛苦，但只要活著就會有希望。」

一名男大生在《Dcard》發文表示，今年7月初胸痛就醫，醫師幫他照X光驚見肺部白了一片，當時以為是肺炎，立刻轉診林口長庚胸腔內科，接著開始一連串的檢查，照了電腦斷層、核磁共振，結果發現縱膈腔長了一顆15公分大的生殖細胞腫瘤。

原PO說，7月26日第一次化療，腫瘤已經長到20公分。化療後感到噁心想吐、食慾不振，還常做惡夢，「每天心情都好差」。打了3次化療後，腫瘤持平、沒再變大或變小，不過醫師表示其中一邊肺已經失去功能，讓他聽了當場淚崩。

原PO透露本身沒有抽菸，不過很多家人都有抽菸，不知道是否因此影響；另外因為平時喜歡爬山、騎腳踏車等戶外運動，「感覺至少有讓我的肺比較強壯，現在還能好好呼吸。」

許多網友都留言替他加油，「努力過完人生吧，把握時間」、「你才21歲，還有一大段很美好的人生，真的不要放棄，上帝為你關了門，一定會替你打開更明亮的一扇窗」。

一名有類似經歷的網友表示，「我也是21歲在腦下垂體發現生殖細胞腫瘤，現在手術化療放療都做完了，腫瘤完全消失，只需要定期回診，你要撐下去，好好吃飯和治療。」

馬偕醫院心臟內科主治醫師賴堯暉表示，縱膈腔生殖細胞瘤是一種罕見的惡性腫瘤，在縱膈腔發現此腫瘤的機率不到一成，縱膈腔受生殖細胞瘤侵犯時，會視腫瘤壓迫的部位出現不同程度的臨床表現，年輕人若因胸痛就醫，除了要優先考慮心臟本身病變，心臟周圍的病灶也不可忽視。

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