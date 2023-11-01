基隆市暖暖區八南里長陳碧琴，去年（111年）7月，將林姓1家4口遷入丈夫簡添祥名下房屋，協助申請補助，但林家人並未入住，檢方因而提當選無效訴訟，台灣高等法院駁回檢方上訴，認定陳女協助對方申請社會補助且沒有要求在選舉中投票給她，判決駁回檢方的訴訟，全案確定。

檢方主張，陳女是基隆八南里第22屆里長選舉之候選人，為求順利當選，竟與其配偶共同以協助朱姓民眾申請社會補助為誘因，將自己與林姓家人戶籍虛偽遷至她丈夫簡添祥名下房屋，朱等4人因此取得選舉之投票權，且在去年11月26日投票日前往投票，使選舉發生不正確之結果，請求法院宣告陳女當選無效。

高院認為，朱在去年7月間係因遭逢家中巨變，經人建議遷徙戶籍至八南里並引薦予陳女，才由陳女協調其配偶簡姓男子提供系爭房屋供朱等4人設籍以申請社會補助，且其後林姓家人確經陳女之協助而獲得相關社會補助。

高院表示，陳女未以協助遷徙戶籍為由，要求朱等4人選舉中投票給她，不能僅因朱等4人於設籍後未實際居住房屋，即認其等是基於使陳女當選之意圖而虛偽遷徙戶籍，檢察官請求判命陳女當選無效，為無理由，不應准許，全案確定。