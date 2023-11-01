國民黨總統參選人侯友宜1日在雲林縣與農民有約，被問及民進黨總統參選人賴清德說台海發生戰爭義務役不會上戰場，不過國防部長邱國正卻說，戰爭一旦發生，沒有前線後面之分，賴清德是不是又在欺騙人民？侯友宜指出，賴清德很沒知識，戰爭一來哪有一線跟二線？全部在烽火之下，大家看到以巴戰爭就很清楚，賴清德不要用這個方式來騙人民，這可是人民的生命，不要把它當兒戲看。

侯友宜指出，選舉過大家非常關心如何避免戰爭，賴清德都不講如何避免戰爭。他不但會建構兩岸和平、反對台獨，更重要會用平等尊嚴友善，大家重啟信任的交流，讓戰爭的風險降到最低，這才是一個負責任的領導人。

「義務役不會前往海陸空戰場，難道也是魔鏡和賴清德說的嗎？」侯友宜競選辦公室也表示，打仗軍人不去戰場，難道去菜市場？賴清德用這種低級的伎倆來騙票，就是無恥；若連基本的國防常識都沒有，那就是無知。

競辦表示，行政院長陳建仁說過「台灣這麼小的土地，沒有前線後備之分」、國防部長邱國正說過「穿上軍服就是軍人；槍砲一響，台灣處處是戰場」，唯獨就台獨金孫還在妄想欺騙人民，請問賴清德是「欺騙人民的假和平」？還是「放棄台獨的真和平」？