下周三（8日）是24節氣中的立冬，代表冬季開始，清水孟國際塔羅小孟老師在YouTube頻道提到，立冬是招財的好時機，並分享開運2撇步，跟著做能使財運旺2年，例如可以準備紫色香皂，在立冬時擦洗身體，有助財運大旺。

小孟老師表示，立冬當天可以準備些許米、紅包袋及紅線，之後將米與紅線放入紅包袋，並置於家中象徵財位的地方，例如房間門打開45度角、客廳的45度角位置，連續放8天，再把米粒取出撒給屋外的鳥吃，紅線與紅包袋直接丟棄即可。

除了紅包袋招財法外，還可以準備「紫色香皂」，因為紫色屬於冬天，立冬時若使用紫色香皂擦洗身體，能把財運帶進來，而最佳沐浴時間是立冬當天中午11點至下午1點，以午時立冬水清洗身體最好，或是在深夜11點至凌晨1點洗澡，也能提升財運。

小孟老師也提醒，立冬時生肖猴、龍、蛇及兔的健康運會變差，生肖猴要注意喉嚨和支氣管，容易出現發炎狀況；生肖龍要留意眼睛保健，肩膀、脖子筋骨易因天冷而不適；生肖蛇要注意手腳冰冷狀況；生肖兔睡眠品質變差，建議外出時多穿一點，注意身體保暖。