外洩的以色列報告指出，以色列計畫將230萬加薩居民遷往埃及西奈半島北部。

一份外洩的以色列情報局報告計畫，戰後加薩走廊230萬人可能有3種命運，其中一項是將他們遷往埃及西奈半島的北部，這對以色列的長期安全來說是「最佳」選項，不過以國強調只是初步報告。此外美媒也指出，美國及以色列也考慮在加薩部署維和部隊。

綜合安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）、英國《衛報》（The Guardian）報導，以色列《國土報》（Haaretz）踢爆，以國情報局一份報告規劃，以哈衝突落幕後，加薩走廊230萬人可能有3種命運。

第一種是巴勒斯坦居民繼續留在加薩，當地管理權歸還控制約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）；第二種是居民同樣續留加薩，當地有新的阿拉伯統治；第三種是230萬居民遷往帳篷城（tent cities）的臨時居所，後續再遷至埃及的西奈半島，在半島北部建立永久社區。

The cat is out of the bag: Israel wants to activate "Transfer" plan: push Gazans into Sinai - repeat of what Zionists did in 1948 to Palestinians in what is now Israel. Similar plan exists to push West Bank Palestinians. It is called Jordan is Palestine.https://t.co/I4xbnbgoUM — Zafarul-Islam Khan (@khan_zafarul) November 1, 2023

報告分析，對以色列的長久安全來說，第三項是最佳方案，前兩項在戰略後果及長遠可行性方面則有重大缺陷，因為無法提供必要的威懾效果。

這份報告的撰寫日期為10月13日，是哈瑪斯突襲以色列後的第6天。

圖為聯合國在加薩走廊南部甘尤尼斯地區（Khan Younis）為巴勒斯坦民眾建立的臨時帳篷營。（圖／美聯社）

針對報告外流，以色列總理辦公室試圖淡化報告的重要性，指出是「初步文件」，強調以國政府還沒討論到「戰後」問題，現在專注於消滅哈瑪斯。

《國土報》指出，近幾周來，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）及埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）持續強烈反對將加薩居民遷往西奈半島的計畫，美國不論是公開或私下也都反對這項計畫。

圖為受傷的巴勒斯坦孩童在加薩中部艾格撒醫院（al-Aqsa Hospital）接受治療。（圖／美聯社）

■美、以討論在加薩成立維和部隊

除此之外美媒指出，美國及以色列也在思考，以色列成功驅逐哈瑪斯後，加薩維安的可能3種方案，第一是在加薩走廊建立一支涵蓋美國、英國、法國士兵在內的多國部隊；第二是成立一支監督1979年《埃以和約》的維和部隊；第三是由聯合國暫時監督加薩。

消息人士強調，這些討論仍在初步階段，可能會有許多變動。