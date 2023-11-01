國民黨立委馬文君捲入潛艦國造風波，她1日出席草屯國小舉行的巧智拚球研習，鄉親給予關懷鼓勵，讓她覺得窩心。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

國民黨台北市議員徐巧芯與媒體人吳子嘉、張禹宣，1日共同告發潛艦國造小組召集人黃曙光、潛艦國造海昌廠長柳思蘶與郭璽等人以職務之便涉嫌洩漏交付國防祕密罪、貪汙等罪；對此立委馬文君直言，綠營抹黑攻擊她，真正洩密的是誰？潛艦案即將真相大白。

徐巧芯指出，郭璽等人對話錄音檔已整理成7萬字逐字稿，揭露潛艦國造弊案幕後疑雲。痛批民進黨執政7年半、4000億的經費讓軍火商及掮客上下其手，如果郭璽沒有洩密給韓國顧問，後續根本不會發生錄音檔流出的事情，真正洩密的就是郭璽，郭璽卻「惡人先告狀」。

張禹宣補充表示，從錄音內容得知郭璽與柳思蘶都要將潛艦國造計畫向黃曙光報告，顯示黃曙光知悉2人行為，更曾給予指示。因此告發黃曙光、柳思蘶及郭璽涉嫌洩漏交付國防祕密等罪。

馬文君媒合企業資源提供巧智拚球給學校或長照據點，1日出席南投縣草屯國小舉行的「STEAM多元學習理念及教材使用教學增能研習」。針對黃曙光等人遭告發，馬文君呼籲檢調盡速調查、釐清真相。

馬文君有感而發說，民進黨1個月來不斷對她抹黑攻擊，企圖作為「抗中」的選舉操作，不過民調顯示南投鄉親明智的，不受抹黑伎倆影像，也是鄉親對她長期在地方服務、問政監督的認真態度予以肯定。潛艦案即將真相大白，她希望台灣的國防自主、潛艦國造可以從成功的角度去做正向發展，而不是被可能圖利或抹黑，而影響國防發展。