國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲昨31日深夜在景美大增鋼鐵股份有限公司密會53分鐘，過程保密到家，但最後依舊毫無交集。不過前立委郭正亮認為，「80％的讓步都是最後一刻決定的！」大家還是會找到一個平衡點，這個點的出現，往往都是在最後幾個小時決定的！

據了解，昨夜三人密會，柯文哲已經明確表態，只要採取全民調的方式，不論結果如何，侯、柯可以在同一張選票上，而且組閣權完全讓給國民黨。只不過柯雖然已經「讓利」國民黨，但對於總統選舉方式，侯友宜堅持不接受全民調，柯文哲不接受開放式初選，雙方還是毫無交集。

對此，前立委郭正亮今（1）日在中天電視《綠也掀桌》認為，這不算是破局。因為依照他的經驗，80％的讓步，都是最後幾個小時決定的，談判得到的經驗就是如此。

主持人李珮瑄好奇問「談判時各自把話講得很難聽也沒關係？」「沒有關係」，郭正亮補充，本來就要有人扮黑臉，把醜話講前面，醜話講前面在談判上是有意義的，就是「我的底限，第二就是防止對方過度」，當然是這樣。

郭正亮分析，最終結果當然不會是講極端話那樣的人，事實上雙方都是有智慧的，大家還是會找到一個平衡點，這個點的出現，往往都是在最後幾個小時決定的！

「這是談判的經典，80％的讓步都是最後一刻決定的！」郭正亮舉例，他參與過1997年修憲，李登輝跟民進黨談判，就是最後一刻決定的！