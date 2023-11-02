國民黨、民眾黨至今仍對總統參選人如何產出僵持不下，民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨（1）日發文表示，對於國民黨提出的在野整合，他唯一的要求是公平、公正、公開的比賽規則，只要方法公平、符合程序正義，在選票上誰正誰副，他都會接受，「用全民調反映真實民意，找出勝選的組合，也才能避免黑箱、密室政治的疑慮」。對此，精神科名醫沈政男也認同並表示誰正誰副唯一考量是「勝算必須最大」。

沈政男今在臉書指出，國民黨與藍營支持者至今還有錯誤上的觀念，包括一、民調已被扭曲，尤其手機民調，因此全民調不準也不可行；二、國民黨立委選情不錯，侯友宜造勢場面也浩大，國民黨若獨自參選總統，不一定會輸。

沈政男對此分析並提出兩點，首先，若民調不準，民進黨總統參選人賴清德目前選情領先，也是假的嗎？沈政男認為，民調不一定準，但沒有更科學的方法可以趨近選情真相，且手機民調確實有抽樣偏誤，但先前研究的材料是前幾次總統大選，而因柯在年輕與中老年的支持度天差地遠，若不納入一部分手機民調，將嚴重失真。第二點，以侯友宜的目前實力，若藍白合不成功，絕對不可能當選總統，立論根據也是民調。

沈政男強調，藍白合的目的，柯侯誰正誰副，最不能違背的原則是必須打造最大勝算的組合！沈政男認為，協商若還是弄不出個所以然，最方便的方法還是全民調，而做法，可以顧慮國民黨對手機民調的擔憂，將手機民調比例降到三成，變成七成市話加上三成手機，若國民黨不願意採納手機民調，柯文哲就犧牲一些，答應國民黨採用全市話民調，但比的是柯侯配/侯柯配 vs. 賴蕭配，看看柯侯配與侯柯配的勝算哪個比較大，誰就當正當副。