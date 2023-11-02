民進黨台東立委參選人賴坤成（左四）今遭控罵助理笨，他與多名助理開記者會澄清並呼籲正向選舉。（蔡旻妤攝）

2024立委登記參選倒數不到1個月，民進黨初選勝出的參選人賴坤成近日遭控罵助理「傻」、「笨」，只有選上的才會稱「鄉長」。賴坤成、池上鄉長林建宏、美農村長陳治東、聯合競選總部主任黃啟川等多名曾任賴坤成助理今天舉辦記者會聲明，這是賴式幽默，呼籲不要搞側翼網路攻擊，高喊「『豪』了啦！不要再親痛仇快」。

遭控罵助理笨 賴坤成助理出面澄清：感情深厚如家人，勿網路攻擊

台東區域立委民進黨提名前立委賴坤成，現任立委劉櫂豪「朝參選方向前進」，綠營支持者分裂。台東社群今天流傳1篇文章，外界認為是兩人選舉空戰鳴槍。

賴坤成表示，選戰將近，各方陣營大勢已定，今天上午看到自詡為台東信賴之友會理事長的蔡東澄先生在臉書刻意引用他提到「傻助理」、「笨助理」多張臉書截圖，並指稱「沒選上的叫傻助理」、「有選上的才叫鄉長」，全文雖未指名道姓，不過每張照片都截取自賴坤成臉書，挑釁意味濃。

賴坤成強調臉書是他記錄與助理和生活的一部分，由於該篇文章頗有敵意及針對性，雖然文章已經刪除，他認為後續還有可能持續遭到攻擊，因此仍然大動作舉行記者會，呼籲「不要耍陰招、不要搞側翼！」

賴坤成競選總部發出3點聲明，包括對助理稱呼是助理與委員間感情深厚的表現，雖然很長一段時間賴坤成沒有職位，但依然都還是以身為賴坤成助理為傲，不容他人惡意操作。蔡東澄自詡為台東信賴之友會理事長卻主動挑起紛爭，指桑罵槐，公開挑釁威脅立委候選人，是否有人指使，請公開說明及道歉，不適任就應該辭去理事長位置。

賴坤成競選總部說明，9月中央派員協調，劉櫂豪、東社、賴坤成各理監事3分之1席次，3方皆同意，後來劉方片面毀約，另外成立信賴之友會，中央也要求應以後援會型態，不得再另行成立社團，但劉方人員依然執意成立信賴之友會，並由蔡東澄擔任理事長導致鬧雙包事件，如今又惡意操作攻擊詆毀，其心可議。

台東區域立委選舉4人搶攻，包括國民黨徵召的大武鄉長黃建賓、無黨籍前台東縣府建設處長許瑞貴；民進黨提名前立委賴坤成，現任立委劉櫂豪「朝參選方向前進」。