大型社死現場！一名女網友分享，某天洗澡前她把衣服脫光以後，裸體跳了一段舞，怎料轉頭卻發現窗簾沒拉好，對面大叔直接看到她裸體的樣子，讓她很崩潰，也不知道該怎麼辦，引起網友討論，不少人留言安慰原PO「沒事的！」

一名女網友在網路論壇「小紅書」上分享，某天準備洗澡的時候，她脫了衣服就開始在房間裡面跳舞，沒想到轉身才發現窗簾沒關好，而對面一棟大樓的大叔，正直勾勾地盯著她看，讓她覺得很尷尬。

女網友崩潰地說，兩棟樓的距離算是很靠近，而且當時她是真的一絲不掛，等於上半身直接被看光光了，讓她感覺超級社死，也不知道該怎麼辦才好。

貼文引起網友討論，不少人安慰原PO，「沒事的，大叔都那個年紀了，啥樣的女人沒見過，且他可能有老花」、「大叔在自己窗邊看風景，對面突然有個人脫光光，還開始亂蹦」、「大叔：對面這個人精神正不正常？」

另有網友則認為大叔的行為不妥，疑似是在偷窺，但卻引來他人撻伐，有些人認為原PO沒拉好窗簾也有問題，搞不好那個大叔原本就是在自家陽台上休息，碰巧瞄到原PO裸舞的樣子，這樣怎麼能說是大叔的錯？