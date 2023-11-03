針對2024總統大選「藍白」整合議題，民眾黨總統參選人柯文哲表示，「全民調」在誤差範圍內，願意禮讓。國民黨主席朱立倫則拋出日本模式與德國模式。媒體人謝寒冰建議，柯文哲可接受日本模式，一半是對比民調；另外一半是提名人投票，國民黨提名69個，柯文哲也可提名69個。

謝寒冰3日在《國民大會》節目中表示，侯友宜、柯文哲的民調呈現麻花狀，差距0點幾趴就定生死，當初江啟臣和盧秀燕兩人才差0.1％而已。

謝寒冰接著指出，國民黨提出日本模式和德國模式兩個方案，日本模式一看69比11，直接結束，其實日本模式也有一半對比民調；德國方案則是對比民調占二分之一，另外一半是政黨支持度的民調，對柯文哲來講，還是會認為國民黨在吃他，因為國民黨有10幾個縣市長、30幾個立委、100多個基層民代，政黨支持度不會比民眾黨低。

謝寒冰點出，國民黨會讓人家覺得，從以前的開放式民主初選，到現在的日本模式和德國模式，國民黨都要先贏一半再說，柯文哲只有另外一半的機會，柯文哲當然不服氣，不會接受這種方案。柯文哲也做了讓步，如果在誤差範圍之內，他願意讓，但如果雙方還一直堅持，一定談不成。

謝寒冰建議柯文哲接受日本模式，一半式對比民調，另外一半是提名人投票，柯文哲可以提名滿就好了。國民黨提名69個，民眾黨也提名69個。