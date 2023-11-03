「藍白合」協商，目前仍談不攏，國民黨總統參選人侯友宜2日表示，「火車過站就不等人」，而柯文哲則主張全民調，但民調結果在誤差範圍內，願意擔任副手。國民黨前台南市議員謝龍介則認為，明年1月13日投票日，會比政黨的基本實力，民進黨一定窮盡一切能量，把能找的人都找出來投票，國民黨也一樣。

謝龍介3日在《國民大會》節目中表示，不管怎麼談，不能不管國民黨15個縣市長、300多個議員、30幾個立委，這些都是政黨實力。明年1月13日投票，民進黨一定窮盡一切能量，把能找的人都找出來投票，國民黨也一樣，相對這個，這就是政黨的基本實力。

謝龍介接著指出，「全民調」相對侯友宜也不公平，而動員對柯文哲也不公平，但那是國民黨的政黨實力。1月13日的投票日，則是整體力量的評比，民進黨不僅會動員政黨力量，還會用行政資源動員，最後是比這個。

謝龍介認為，雙方要是能接受就好，柯文哲本來同意不採用全民調，現在又回到要全民調，那就再來看誤差多少、讓多少，讓他們兩黨繼續談吧。