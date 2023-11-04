藍白合再現爭議，國民黨主席朱立倫稱，民眾黨主席柯文哲當時傾向日本式方案，但為什麼變了；民眾黨發言人楊寶楨強調，如果想急著扣對方「歷史罪人」的帽子可以直說，沒關係，也不用再勉強演下去。媒體人吳子嘉認為，藍白合如果破局，柯文哲應該沒有機會當選，百分之一百會落選。

有網友4日在《董事長開講》網路直播節目中問到，如果藍白合最後破局，柯文哲的當選機會在哪裡？吳子嘉回應認為，柯文哲應該沒有機會當選，百分之一百會落選。但有一種情況要看柯文哲多認真，如果柯文哲拚命去搶中間選民和年輕票，並把民進黨總統參選人賴清德的中間選民跟年輕票全部搶過去，這時國民黨總統參選人侯友宜會當選。不過，他認為這不會發生。

戴立安表示，從第66波民調來看，柯文哲本來中間選民蠻強的，但現在掉到跟侯友宜差不多。

針對藍白合，吳子嘉認為，政治是妥協的藝術，柯文哲或國民黨要懂得運用妥協的藝術，把侯、柯兩人送作堆，這樣合作才會成功，才走得下去。他並感嘆，藍白合的目的是要往前走，但現在是天天吵架。