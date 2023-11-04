味全龍在「台灣大賽」首戰靠著劉基鴻14局再見轟、單場雙響炮以3比2險勝樂天桃猿，先發投手徐若熙前4局表現虎虎生風，還飆出157公里「火球」追平生涯、台灣大賽最快球速，雖然在5局時碰上亂流沒能完成5局任務，但他認為經過這場大賽，對龍隊所有人幫助都很大。

徐若熙透露，在斗六練習時就被教練團告知要扛首戰先發任務，當下聽到時心情沒有太多起伏，但隨著大賽逐漸逼近，自己也就越緊張，「雖然大家都跟我說當作例行賽在投，但還是會緊張，連睡覺時都擺在旁邊，一直在握球、抓球的感覺。」

真正踏上投手丘，徐若熙興奮又緊張到腳在抖，但抓了1出局後就覺得台灣大賽很有趣，他也認為今天自己狀況不錯，就盡情飆速。徐若熙前4局僅被敲2支安打，5局續投連續被林承飛、朱育賢敲安，自己下丘處理短打球時還發生傳球失誤，留下滿壘、無人出局的局面退場。

談到5局的亂流，徐若熙認為，可能跟自己覺得局數有拉長，想法就跑掉，「想投更長，可能因為這樣就發生守備失誤，覺得不應該這樣。」退場後接手的羅華韋又投出保送擠回1分，好在王躍霖成功「拆彈」，讓球隊保有1分領先，「心臟真的快跳出來。」

徐若熙認為，經過這場比賽後，對龍隊所有球員都是很大的幫助，「相信第一場贏下來後，大家就會更放開來打。」總教練葉君璋也說，此役每個球員都有拿出應有水準，唯一可以修正的是比賽中可能有點太興奮又有點緊張，但相信經過今天他們會有所學習，對未來會更好。」