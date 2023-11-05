Yoshinobu Yamamoto just pitched a complete game on 138 pitches in his last start before becoming an MLB free agent



He had 14 strikeouts, breaking Yu Darvish's Japan Series record pic.twitter.com/SleSD0Kl4c — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) November 4, 2023

日職歐力士猛牛投手山本由伸4日結束他在挑戰美職大聯盟之前的最後一次先發，他在日本大賽G6完投9局僅失1分，燃燒138球，飆出14K，率隊5比1擊敗阪神，將戰線拉入G7一決生死。山本同時改寫了日本大賽單場最多奪三振的紀錄，原先是名將工藤公康（1999年）、達比修有（2007年）共同保有的13K。

歐力士此戰是2勝3負的背水一戰，總教練中嶋聰說：「我把整場比賽都賭在山本由伸身上。」山本在G1先發敗給村上頌樹，5.2局被打7分大為失態，這次幫助球隊續命，也成功提高自己的身價。

棒球的好投手永遠不嫌多，正逢大聯盟季後賽席位擴充、戰線拉長，聯盟總裁又提出「讓先發投手再次偉大」的新政策，優異的先發投手預計是各隊砸錢爭搶的目標。「日本製造」的先發投手千賀滉大今年在大都會博得好評，日媒預測山本有機會挑戰6年或7年299億日圓合約（2億美元），一舉打破田中將大1.55億美元的日本投手最高薪紀錄。

山本在自由球員市場的排名僅次於大谷翔平，大谷因為手肘韌帶開刀明年無法投球，因此山本就是自由市場最大咖的投手，屆時各隊有45天的時間與山本洽談，如未簽訂合約就要等明年才能再次入札。