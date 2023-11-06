衛武營國家藝術文化中心5日因高壓供電設備異常而造成突發性停電，當時場館內的四廳院均有演出，衛武營今（6）日發表聲明表示，「對各團隊演出進行與觀眾欣賞節目造成影響與不便，致上萬分歉意。」

衛武營說明，當日下午3點08分發生跳電，場館維修人員即刻巡檢設備狀況並進行搶修，並在4點17分恢復正常供電，戲劇院也於4點46分繼續演出。衛武營也在第一時間立即提供戲劇院提早離場之觀眾辦理退票。另有關於演出團隊之損失，衛武營將積極與主辦單位商討並提供補償。

衛武營表示，事發原因經詳細盤查後，確認為場館內高壓變壓器設備異常，產生異常電流觸發保護機制跳電，相關設備經檢測安全無虞。場館高壓供電設備年度例行性保養檢查已於今年6月27日完成，經電機技師與第三方檢測皆為合格與正常。近兩週將再另行進行細部檢測及預防性更換，確保後續場館用電穩定與安全，提供團隊與民眾安心參與各項展演活動的環境。