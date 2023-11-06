YouTuber「Joeman」擁有254萬訂閱，豐富頻道內容獲得大量關注，在網路上擁有高人氣。今(6日)持有大麻被警方逮捕，人設大翻車，令許多網友跌破眼鏡，在網上引發熱議。

Joeman持大麻被捕消息一出，PTT湧入大批網友討論，還有不少人聯想到Joeman過去曾拍攝過的有趣題材，好奇提問「Joe是要對決又有新題材可以拍了」、「什麼時候要拍平價牢房vs奢華牢房」、「看守所大開箱」、「平價勒戒所vs高檔勒戒所」、「為了這個企劃還特地邀請了蕾菈夫婦？」等，也有不少人震驚「他的形象很好，我嚇到了」。

據悉，今（6日）新北市警方兵分多路，到三重搜索Joeman住處。而警方也前往蕾菈中和住處持票搜索。Joeman經紀人則回應透露：「目前無保請回，配合檢調調查當中，偵查部不公開不方便多說， 今天的事情，目前人平安，心情複雜 ，謝謝大家關心， 之後委託律師處理」。

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