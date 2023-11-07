民眾黨不分區立委名單擬納陸配徐春鶯，引發民進黨抨擊。陸委會6日強調「戶籍與國籍是不同的法律概念」，並稱中華民國國民兼具外國國籍者，於任公職時放棄外國國籍乃基於「忠誠義務」。媒體人黃揚明指出，國民黨如果要挑戰陸委會，現在就可以讓一位女性不分區立委請辭，並請遞補順位第一的車宜靜放棄遞補，這樣首位具陸配背景的牛春茹就會遞補進立法院，直酸陸委會到時會不會要求牛春茹放棄中國大陸國籍？

「陸委會只需要回答一個問題。」黃揚明今(7日)在臉書發文提到，2021年8月26日，具陸配背景的史雪燕遞補就職南投縣議員，請問當時她有放棄中國大陸國籍嗎？他質疑，「那時的陸委會跟法規，跟現在的陸委會與法規有所不同嗎？」

黃揚明指出，國民黨如果要挑戰陸委會，現在就可以讓一位女性不分區立委請辭，並請遞補順位第一的車宜靜放棄遞補，這樣陸配背景的牛春茹就會遞補進立法院，成為首位具陸配背景的國會議員後，陸委會到時會不會要求牛春茹放棄中國大陸國籍？

黃揚明直言：「另外一個更好笑的，認定有沒有當選資格的機關，是中選會！」