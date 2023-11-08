67歲知名資深媒體人李四端曾提到，嘗試過不少減重方法，但最有效的還是靠吃蘋果餐。事實上，蘋果素有「果中之王」的美稱，不僅熱量偏低、營養價值也很高。營養師嫚嫚就指出，尤其蘋果皮含有比果肉更多的蘋果多酚，有抗氧化、抗過敏、抗癌等功效，相當推薦帶皮吃，還能多攝取4倍維生素E。然而，國健署提醒，只吃蘋果減重會使身體缺乏足夠營養素，且難以長久維持，務必謹慎看待。

李四端曾在個人臉書上分享，嘗試過不少減重方式，包含減肥藥、自我催眠、節食等，但他認為最管用的還是啃蘋果，1天會吃到4、5個，只要肚子餓就吃，以前就按照這樣的方法，成功瘦下來。不過，如今再這樣做，他發現意志力已大不如前，難以達到過去的減重成效。

談及蘋果的營養價值，營養師嫚嫚曾指出，蘋果整身都是寶，在果肉部分，含蘋果酸、葡萄糖，有助消除疲勞；同時含有可溶性纖維果膠，能作為腸內好菌的能量來源，維持腸道健康；也能吸水形成凝膠狀，腹瀉時不妨去皮磨泥吃，有助緩解。

另外，果皮更是不容錯過，嫚嫚說明，蘋果皮含有比果肉更多的蘋果多酚，有抗氧化、抗過敏、抗癌等功效，且帶皮吃還能多攝取4倍的維生素E，其中的非水溶性纖維也有助增加糞便體積，預防便秘。

至於李四端靠吃蘋果來達到減重目標，國健署曾提醒，此為極低脂肪、極低熱量的飲食減肥法，變瘦可能只是「餓」出來的結果，並沒有真正減去過多的脂肪。長久下來，會使身體缺乏足夠的營養素，基礎代謝率降低，容易造成免疫力下降及身體損傷，且一旦恢復正常飲食就容易復胖，難以長久維持。呼籲養成均衡飲食、規律運動、多喝白開水的習慣，才是健康減重的不二法門。