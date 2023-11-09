全台灣有便祕困擾的人口多達525萬，營養師高敏敏提出「4381＋1／3」飲食法則，用吃清腸道。(摘自高敏敏臉書)

高敏敏強調，水溶性、非水溶性膳食纖維各有功效，2種都攝取可清淨腸道。(摘自高敏敏臉書)

根據統計，台灣2000多萬人口，約525萬人有便祕的困擾，且全台民眾1年吃掉便祕藥物4.6億顆、為用藥前10名，到底怎麼吃才能真正預防便祕問題？營養師高敏敏提出「4381＋1／3」飲食法則，也就是每天4拳頭蔬菜、3拳頭水果及8杯水、1湯匙堅果，另外還要攝取1／3未精緻全榖雜糧取代澱粉，可改善腸胃問題。

「4381＋1／3」不是數學題目，而是高敏敏提出的防便祕食物份量，她說，便祕不僅會讓腸胃道卡卡、皮膚暗沉及長痘痘，還會讓女生害怕的小腹出現凸出情況，若按照「4381＋1／3」法則按表操課，可清腸排毒。

「4381」就是每天吃4拳頭蔬菜，藉此讓纖維當腸道的推土機、剷除宿便，且各種菜都吃；3則是每天吃3拳頭水果，最好優先選擇百香果、芭樂、奇異果等高纖水果；另外每天要喝8杯250毫升的水，讓便便濕潤更好排出；最後每天要食用1湯匙堅果，可讓便便柔軟平滑、排出不卡關；至於「1／3」則是用未精緻全榖雜糧取代精緻澱粉，可增加攝取膳食纖維。

高敏敏強調，水溶性膳食纖維包括果膠、洋車前子等，可軟化糞便、降低壞膽固醇、減緩醣類吸收，可多補充蘋果、香蕉及昆布、蒟蒻、木耳等；非水溶性膳食纖維包括竹筍、花椰菜牛蒡等，可促進腸道蠕動、降低腸癌罹患風險等，2種纖維都攝取可清淨腸道。