2024立委選戰中，國民黨在台中市長盧秀燕操盤下成功翻轉席次大為躍進，選後出現拱盧選黨主席、選總統的聲浪；對此，甫光復中二選區當選立委的顏寛恒表示，盧市長任內很多市政都受到市民高度肯定，未來所有台中市的立委都會協助市長為大台中的進步盡最大的心力，只要符合人民的期待，帶領國民黨在未來幫助城市與國家的進步，大家都會共同來支持。

復興藍軍推「燕子」選總統、黨主席？ 顏寛恒這麼說。

顏寛恒今（14日）上午帶領團隊進行車掃謝票，他表示，這次國民黨在台中立委選戰中席次大為躍進，是市民厭倦了政治的惡鬥，希望看到台中市政能夠順利推動，這5年台中市因為中央技巧性的擱置、阻攔很多建設，他承諾當選後會聯合其他台中的立委一起為台中爭取更多的預算，從中央回到地方。

由於選後出現拱盧選黨主席以及總統的聲浪，顏寛恒表示，盧市長任內很多市政都被民眾接受，市民肯定度非常高，所有的立委都會協助市長，也會在自己選區為大台中的進步盡最大的心力，只要符合人民的期待，帶領國民黨在未來幫助城市與國家的進步，大家都會共同來支持。

至於，他個人會相挺嗎？顏表示，目前沒有聽說盧市長的規畫，一步一步來，只要市政做得更好，台中6名立委當選後也都做到符合人民期待，未來的布局或是什麼樣的變化，大家都會往更好的方向去努力。