2024總統大選結果出爐，民眾黨總統候選人柯文哲向支持者喊話，不會因挫折而放棄，一定會繼續努力，要支持者4年後還是自信地把票投給柯文哲、民眾黨，總有一天會贏得勝利。被問起是否請辭黨主席負責，柯直言，現階段辭職，黨會四分五裂，將開會檢討。對此，前立委林濁水14日就表示，「不是四分五裂，而是黨就不見了」，引發討論。

昨日開票之夜，柯文哲競總前聚集超過3000名支持者，但隨著票數陸續開出，現場氣氛陷入低迷。晚間5時許，柯競辦總幹事黃珊珊、柯辦發言人陳智菡都紛紛上台鼓舞士氣，更喊出「票數雖不如預期，但沒輸」。

柯文哲認為，民眾黨至少成為關鍵在野力量，台灣發展出三強鼎立，證明台灣需要藍綠以外的聲音，民眾黨承諾不會辜負期望，將堅持信念，守護國家和未來。「每次失敗都會成長更多，把今天當作邁向成功第一步，繼續努力！」

柯文哲在會後記者會坦言，民眾黨這次選舉完全靠公民運動，組織部分不如藍綠，文宣部分純粹靠自媒體，力量、資源也不夠，因此他對落敗不意外，「輸就輸了先檢討，黨內會寫檢討報告。」至於4年後是否再參選總統，柯說，4年後會發生什麼事不知道，但要記取失敗經驗，民眾黨力量還是太薄弱，需要時間做準備。

被問起是否請辭黨主席負責，柯直言，現階段辭職，黨會四分五裂，將開會檢討、看立法院怎麼處理，暫時還要工作一陣子，但政治上要開始培養接班人，黨主席有固定改選時間。

林濁水14日就在臉書上說，柯文哲表示，「若為敗選一請辭，這個黨就會四分五裂」，但林濁水認為，「不是四分五裂，而是黨就不見了」。