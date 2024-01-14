總統敗選抓戰犯？民眾黨成國會關鍵少數 王鴻薇盼藍白合作 @ChinaTimes

2024總統大選由民進黨總統、副總統候選人賴清德與蕭美琴勝出，針對媒體詢問，國民黨主席朱立倫是否要負起政治責任？國民黨立委王鴻薇指出，比起黨主席是否辭職，人民更希望看到在野發揮監督力量，國民黨未來國會布局，應與民眾黨一起推動公開高端疫苗採購合約，相信只要聯手提案，行政院沒道理繼續推阻。

王鴻薇昨順利連任台北市三選區立委，今從錦州公園開始車掃，針對媒體詢問，朱立倫是否應負起政治責任？

王鴻薇表示，國民黨競選總統失利，但區域立委繳出很不錯成績單，未來在國會布局，必須盡快推動重大法案及公共政策，例如國民黨應與民眾黨一起推動不在籍投票，畢竟金門鄉親昨才因為班機取消無法返家投票，相當荒謬；重大法案、揭弊工作，則是推動公開高端疫苗採購合約。

因此，王鴻薇強調，她在此時此刻不認為誰要下台負責，責任要大家一起扛，也相信比起黨主席是否辭職，人民更希望看到在野發揮監督力量。

王鴻薇進一步指出，過去行政、立法獨大，過去在立法院要求採購國外疫苗、公開高端疫苗採購合約、公開3＋11報告等，全都被封殺，她相信國民黨如今成為國會多數，更有利於追查高端疫苗弊端。

她強調，未來國會情勢已經完全不一樣，人民想知道的事情、黑箱都應該被打開，只要大家聯手提案公開高端疫苗採購合約，行政院沒道理繼續推阻。