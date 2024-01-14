2024總統大選13日結果揭曉，台灣民眾黨的柯文哲敗選，競選總幹事黃珊珊向民眾致意。（趙雙傑攝）

對於2024年總統大選，柯文哲、吳欣盈得票數居第三，政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑驚呆，難怪叫黃珊珊 ！當了兩次老三！劉寶傑驚也質疑柯文哲，「到底不知道你的狀況？」如果知道，還做這種宣示，那不就是欺騙支持者？

2024年總統大選，民進黨賴清德、蕭美琴以558萬票勝出，得票率40.05％。其次為侯友宜、趙少康467萬票，得票率33.49％。柯文哲、吳欣盈369萬票，得票率26.46％居第三。

對此，政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑驚呆，黃珊珊在選台北市長也說自己民調第一，但她當時就是老三，難怪叫黃珊珊 ！當了兩次老三！

劉寶傑質疑，柯文哲身邊難道充滿假民調？在辦公室冷氣房吃香喝辣、說三道四，結果外面征戰的人，像是李有宜、蔡壁如，拿不到資源？

對於柯文哲說「科學理性務實」，劉寶傑直言，他自己從1994年跑選舉新聞開始，就相信民調。但柯文哲把所有的民調嫌到沒一處好，張牙舞爪，加上黃珊珊的囂張，「我還以為我今年錯了」！搞了半天，是每天在冷氣房裡面做數字，哄你的柯文哲！

劉寶傑認為，最可惡的政治人物，就是去迷幻支持者，把支持者帶出來以後，沒負責把支持者帶回去，去傷害支持者的感情。他引用韋伯說法，政治是事業，政治需要道德，政治不可以去欺騙你的群眾！

劉寶傑不滿地說，柯文哲吹了半天，「你到底知不知道你的狀況？」如果知道，還做這種宣示，那不就是欺騙支持者？

劉寶傑問，你為何要騙支持者？如果很誠實告訴選民，選情不好，可是有理念。其他國家有很多小黨不會膨風，可是有目標有理念。

「我現在問」劉寶傑說，你們當時丟的所有訊息、丟的所有民調、丟的所有資料，是不是假的？假的資料是柯文哲丟的嗎？還是旁邊的幕僚丟的？旁邊的幕僚為何要丟這些資料？丟這些資料是為了柯文哲？還是為了募款方便？