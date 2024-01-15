2024立委選舉落幕，國民黨獲得52席，民進黨獲得51席，民眾黨8席，另外有2席無黨籍。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，民眾黨8席立委，2月1日立法院長選舉，只能乖乖投自己，這是唯一選項。

吳子嘉15日在《關鍵時刻》指出，柯文哲已經變成政黨輪替失敗的歷史罪人，被藍白合的支持者罵到臭頭。柯文哲為了要翻篇這一頁，就擺出高姿態，以為8票可以左右逢源。

吳子嘉推測，民眾黨柯文哲300多萬票的基礎，是在民進黨對立面，立法院長選舉，民眾黨和民進黨絕對不可能合作，否則民眾黨變成民進黨尾巴黨。

吳子嘉也說，剛剛被傷害的國民黨，怎麼可能跟民眾黨再度藍白合？例如，萬一韓國瑜跑去跟民眾黨談合作，又簽了幾點協議，投票卻不是這個結果，怎麼辦？

吳子嘉稱，民眾黨8席立委只要跟任一黨派拉拉扯扯、私下苟且，想要分贓，整個黨馬上就毀掉了。他也嗆民眾黨8席立委，2月1日立法院長選舉， 8票乖乖投自己，這是唯一選項。