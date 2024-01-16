一名男網友固定每周三、四會離開台北買的套房，回萬里老家吃飯，於是把鑰匙交給女友，結果近日提早回家，撞見女友和砲友在他的床上激戰，當場臉綠，氣得丟掉4萬元床墊，要砲友和女友各賠2萬，但女友不肯，最後是女友爸媽拿出6萬平息此事，兩人分手。

原PO日前在Dcard發文，在台北工作久了，用積蓄買下台北一間套房和車位，把家裡鑰匙、磁扣給女友一份，平時固定周三、四休假時會回新北萬里老家，直到晚上才返回台北準備隔天上班，但女友竟利用這段時間，開原PO的車接砲友回他家上床。

原PO表示，近日他回萬里老家吃飯，因為天冷下午提前回台北，沒想到進家門就看到女友跟砲友躺在床上，當下綠爆。砲友急著解釋，不知道女方有男友，對方還說套房是她租的、車是她買的，車位也是她租的，讓原PO傻眼，而女友跟砲友打砲過的床他也睡不下去，決定丟掉，要兩人各賠2萬，砲友果斷賠錢離開，女友卻不願，還嗆鑰匙是原PO主動給的，氣得原PO喊要提告，最後是女友爸媽賠償6萬元，兩人分手，令原PO感嘆自己不知已經戴過幾頂綠帽。

貼文曝光後，大批網友看傻，「你應該先去檢查身體吧」、「砲友滿衰的，不知情被騙來，還乖乖付2萬」、「把事鬧大敗她名聲，看以後誰敢要她」。