高雄1名開設經紀娛樂公司的高姓男子，竟與林姓合夥人和2名酒店經紀助理，在去年郭台銘參選總統、副總統連署期間，涉嫌利用酒店中14名男女公關的身分證資料並假冒簽名連署。高雄地檢署偵查終結，依違反個人資料保護法等案件起訴4人。

檢方指出，去年10月間，1名蔡姓男子（另案偵辦中）為協助郭台銘參選總統連署，找上開設經紀娛樂公司並在酒店擔任經紀頭的34歲高姓男子，高男則與林姓合夥人及19歲黃男及22歲吳男，利用14名酒店中男女公關因為借錢或其他原因而抵押身分證件，並假冒簽名簽署連署書。

其中1名黃姓男子涉及其他案，檢警於去年10月25日持搜索票到酒店時，當場查扣14人的連署書和空白連署書、連署專用章及電腦、監視器等物，警方解析監視器內容時發現他們正在黏貼連署書和偽填簽名，檢察官指揮高雄市刑大、新興分局及高雄市調處偵辦。

檢方傳喚酒店公關時，許多人表示沒有簽署，甚至有人出境，也不可能簽連署書，由於高男、林男及黃男和吳男坦承犯行，並根據群組對話和監視器畫面，檢方偵查終結，依違反個人資料保護法等案件起訴4人。