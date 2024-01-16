2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲僅獲369萬多票以第三名敗選，投開票日當晚，人氣實況主「亞洲統神」張嘉航在直播中痛罵民眾黨內參民調失準，「4年後絕不受騙，如果柯文哲再出來選，我一定跟柯文哲幹到底」，還因此被笑是「柯粉變柯黑」。統神張嘉航今(16日)在臉書表示，的確是希望柯辦的黃珊珊、陳智菡為假民調向支持者道歉，但被塑造成「柯黑」是被斷章取義，「我語氣是激動了一點，沒辦法，誰叫柯文哲自己敗選感言說『4年後再出來』，老哥別再出來亂」，最後自嘲說，「好了啦，做做效果啦」。

統神在13日開票後的直播中痛罵，「4年後絕不再受騙」，如果柯文哲4年後再出來選總統，國民黨沒有禮讓，「如果柯文哲不讓國民黨選總統，我支持柯文哲我他X就去死，4年以後，大家可以來我這裡翻影片」；並點名柯辦黃珊珊跟陳智菡，質疑黃拿出的民調肯定是假的，要求兩人出來道歉向支持政黨輪替的選民道歉。統神的暴怒直播也讓許多人笑說「柯粉轉柯黑」，引發熱議。

統神今（16日）也在臉書粉專「亞洲統神-張嘉航」發文解釋，他確實是希望柯陣營的黃珊珊、陳智菡跟柯文哲為假民調，跟所有支持政黨輪替的人道歉。統神認為，為了老二、老三之爭，用手段跟國民黨廝殺完全沒有問題，但是現在選完了，既然是老三，而且還輸7%如此之多，總是該交代的要交代、該道歉的要道歉，「我也已經跟侯友宜和我爸我媽道歉了，確實，這次我被騙」。

對於自己被塑造成「柯黑」，統神認為是被斷章取義，「我已經講的很清楚了，民眾黨這次已經兵糧盡出、all in了，我周遭的朋友幾乎所有都投柯，柯的氣勢也非常強，但最後就是投票率71%，4年前快要75%，代表年輕人終究還是沒出來」。

統神表示，他清楚的知道，柯文哲之後四年沒有公職曝光，聲勢一定是往下，「所以我希望他4年後不要出來亂，就這麼簡單」，並希望柯可以先到新北、桃園、台中在去磨練一下，替人民做事，「不過我語氣是激動了一點，沒辦法，誰叫柯文哲自己敗選感言說『4年後再出來』，老哥別再出來亂，好好好想事情幫台灣人民做事才是正途」。

最後統神也說說，「好了啦，做做效果啦，我家藍綠白三家都有，選完還不一樣日子照過，馬照跑、舞照跳，4年以後再來拼一次，現在先賺錢卡實在」。