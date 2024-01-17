享譽國際的指揮家簡文彬攜手低音管大師達格‧詹森（Dag Jensen），將和國台交一起演奏韋伯低音管協奏曲，1月下旬登場。

國台交團長劉玄詠表示，早期低音管按鍵數較現在少、音域也沒有那麼廣，之後便漸漸發展，在音域大幅拓展後，能展現快速音群及大跳技法，而韋伯的這首樂曲更賦予了低音管的歌唱性

達格‧詹森現任職慕尼黑音樂戲劇學院低音管教授，也曾擔任知名樂團的低音管首席，擁有豐富的演出經歷及精湛的技巧。

簡文彬指揮也特別介紹白遼士的《羅密歐與茱麗葉》，他表示，白遼士充滿了創造力，作品浪漫、瘋狂，更完成了交響樂團發展中舉足輕重的《論現代配器法與管弦樂法》巨作；同時也是開啟交響樂團編制人數超越以往作曲家的先驅。

白遼士的音樂特色，除了富有相當的戲劇性外，在多數作品中可以看到他將音樂與文學結合，完成多首樂曲。簡文彬表示，在本場音樂會，特別選擇交響樂團為主的三個段落，演出順序安排不拘泥照原劇情的發展，希望達到最佳的演出效果。