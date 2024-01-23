方文山首次深度參與遊戲，化身文化軍師。(宇峻奧汀提供)

方文山首次深度參與遊戲《三國群英傳 - 戰略版》，化身文化軍師拍攝宣傳廣告，並為全新S3賽季打造主題歌曲〈群英之戰〉。談趕創作過程，方文山直呼「很過癮！」本次的主題曲MV中，方文山從時裝到穿著正統文士漢服，化身三國亂世中的諸葛臥龍，隨著旋律展開穿越古今的故事情節，更親手寫下書法墨寶，為遊戲加持題字。

〈群英之戰〉，由方文山寫詞，音樂也邀請周杰倫演唱會音樂總監黃雨勳進行監製。多次獲得金曲獎「最佳作詞人獎」的方文山，撰寫多首膾炙人口的詞曲，如〈青花瓷〉、〈東風破〉、〈千里之外〉等，也引動古詩詞的詞與融入現代歌詞的風潮。本曲監製黃雨勳也是音樂製作與編曲的常勝軍。

二人攜手以金曲組合之姿，在悠揚又富有濃厚古典美韻的曲風中，展演三國群英的青史風華。方文山分享，創作靈感來自魏蜀吳三國。這是個風起雲湧，武將倍出的年代，而且魏蜀吳相互之間的故事相當精彩，是歷史上偶像等級的朝代，寫起來很過癮！許久不見的14姬藥學晴 廖芷晴，也於MV中化身風華絕代的古典舞姬。