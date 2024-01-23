2024總統大選落幕，選後民眾黨展開組織盤點，傳出現任民眾黨祕書長周台竹階段性任務已完成，民眾黨主席柯文哲有意找柯辦主任周榆修扛下祕書長重任。柯辦發言人陳智菡表示，選後柯辦與黨部組織需要重新整合，黨內正在做選後檢討、組織改組等，人事調整也一定會有相應的腹案，等檢討完再來處理。

柯文哲去年1月更換祕書長，由前外交官周台竹取代謝立功，周台竹曾任台北市政府發言人、駐荷蘭大使，因涉外經驗豐富，柯文哲盼借重其外交專才，補足自身弱項，去年周台竹主要任務即是替柯文哲操刀訪美行。而今周台竹完成階段性任務，為備戰2026縣市長選戰，柯文哲鎖定周榆修接任祕書長。

周榆修自柯市府時期一路跟隨柯文哲，在2017年加入市長室任聘用研究員，2018大選前被柯拔擢為市府顧問兼任市長室主任，2020年7月接掌北市社會局長，深受柯文哲倚重。

周榆修出身民進黨蘇貞昌系統，選舉操盤經驗豐富，2024選舉期間，曾是「黃金會」談判代表之一，對於柯文哲、民眾黨都很熟悉，協助組織並與地方溝通有功，作為調和鼎鼐的角色，處事能力也深獲柯文哲認可，因此黨內普遍認為周榆修是適當人選。