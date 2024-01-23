台中一名女子小花（化名），2021年2月因為腳酸，媽媽的男友假借按摩腳部時將手伸入小花短褲及內褲內撫摸她下體，小花下到後逃離現場後，傳訊息跟同學訴苦，同學於隔天跟小花媽媽說，媽媽男友向她下跪道歉，事後她提出告訴，卻因為已逾越6個月告訴期間，公訴不受理。

判決指出，2021年2月17日20時許，小花穿著短褲在家裡客廳吃飯，因為腳很痠，媽媽男友就叫她去媽媽房間要幫她擦藥。進房後，媽媽男友要她坐在床邊，他開始按壓小花的小腿，過程中手就慢慢往上移到大腿，後來手又移到下體處，並從褲管將手伸進外褲內按摩小花的鼠蹊部，接著將手伸進我的內褲裡面按下體外部約20多秒，小花感覺到他將手指伸進我的下體內部，便趕緊起身離離開房間，跑到1樓騎腳踏車離開。過程中並沒有求救、拒絕或反抗。

後來小花將過程告訴同學，同學再通知小花的媽媽，媽媽得知後，因為女兒說不想看到我男朋友住在那邊，後來我有跟被告說不要住這邊了，我也有叫被告跪在女兒面前道歉，被告有在我們的住處下跪，被告確實是因為按摩的事情道歉。嗣經小花向社工吐露，始查知上情。因認被告涉犯刑法第224條之強制猥褻罪嫌等語。檢察官依妨害性自主罪提起公訴。

法官認為，被告係乘小花不及防備之際，對小花為偷襲式、短暫性之不當接觸，尚未達妨害被害人性意思形成、決定之自由程度。準此，被告所為乃該當性騷擾犯行，足堪認定。公訴意旨認被告所為構成強制猥褻罪，容有未洽。

法官審理後，按修正前性騷擾防治法第25條第2項規定，性騷擾罪，須告訴乃論。且告訴乃論之罪，其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於6個月內為之，茲因小花未於案發後之6個月內提出告訴，諭知不受理之判決。可上訴。

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